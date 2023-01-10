ISW: Путин устанавливает условия для легализации коррупции в РФ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроект, устанавливающий условия для дальнейшей институционализации коррупции в России путем манипулирования законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин внес в Госдуму законопроект, денонсирующий Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и выводящий Россию из Группы государств против коррупции (ГРЕКО).

Путин представил законопроект на том основании, что Совет Европы прекратил членство России в ГРЕКО, тем самым лишив Россию права голоса, но требуя сотрудничества по ряду обязательств.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг якобы не подрывает способность российского законодательства бороться с коррупцией, и подчеркнул, что нигде в мире коррупция не искоренена.

Аналитики отмечают, что ранее Путин уже пытался институционализировать коррупцию с помощью различных юридических манипуляций.

Ранее депутату Госдумы сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве.

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