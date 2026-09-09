В ISW припустили, що Путін намагався довести Трампу під час розмови 8 вересня

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін докладно виклав Трампу свою оцінку бою, що відбувається на полі, і розповів, які дії США, на думку Москви, могли б сприяти якнайшвидшому завершенню війни.

Сторони також обговорили результати зустрічі Путіна зі спецпредставниками США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером, яка відбулася 6 вересня.

У ISW пояснили позицію Кремля

В Інституті вивчення війни вважають, що оцінка Путіна суттєво спотворена через систематичну дезінформацію з боку російського військового керівництва.

Аналітики зазначають, що глава Кремля регулярно робить перебільшені заяви про просування російських військ, створюючи враження їхнього постійного та неминучого успіху.

На думку ISW, Путін міг використати таку інтерпретацію подій у розмові з Трампом, намагаючись переконати американського президента посилити тиск на Україну та домогтися її згоди на російські вимоги.

Після переговорів аналогічні тези продовжили звучати із вуст інших представників Кремля. В ISW зазначають, що Москва, як і раніше, наполягає на своїх колишніх умовах, незважаючи на помітні зміни ситуації на полі бою на користь України.