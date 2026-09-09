В ISW предположили, что Путин пытался доказать Трампу во время разговора 8 сентября

Во время разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин, вероятно, представил искаженную картину ситуации на фронте, чтобы склонить США к давлению на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).
По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин подробно изложил Трампу свою оценку происходящего на поле боя и рассказал, какие действия США, по мнению Москвы, могли бы способствовать скорейшему завершению войны.
Стороны также обсудили результаты встречи Путина со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоялась 6 сентября.
В Институте изучения войны считают, что оценка Путина существенно искажена из-за систематической дезинформации со стороны российского военного руководства.
Аналитики отмечают, что глава Кремля регулярно делает преувеличенные заявления о продвижении российских войск, создавая впечатление их постоянного и неизбежного успеха.
По мнению ISW, Путин мог использовать такую интерпретацию событий в разговоре с Трампом, пытаясь убедить американского президента усилить давление на Украину и добиться ее согласия на российские требования.
После переговоров аналогичные тезисы продолжили звучать из уст других представителей Кремля. В ISW отмечают, что Москва по-прежнему настаивает на своих прежних условиях, несмотря на заметные изменения ситуации на поле боя в пользу Украины.
Напоминаем, что в Институте изучения войны ранее отмечали, что Москва не демонстрирует готовности существенно менять свои требования ради завершения войны и по-прежнему рассчитывает добиться поставленных целей прежде всего за счет продолжения боевых действий.