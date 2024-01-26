У ISW припустили, чому РФ скасувала помилування для в'язнів, які воюють в Україні

Зазначається, що російські чиновники, ймовірно, припинили набір у підрозділи "Шторм-Z" у серпні 2023 року та почали вербувати засуджених у підрозділи "Шторм-V" на основі нових умов контракту.

"Російські чиновники раніше вербували засуджених, обіцяючи помилування та шестимісячні контракти, а підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування чи навіть умовно-дострокового звільнення та продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни", - йдеться у повідомленні.

ISW посилається на дані від жовтня 2023 року, за якими у російських тюрмах перебувають 266 тисяч людей - на 54 тисячі в’язнів менше порівняно з січнем 2023 року.

"Втрата засуджених призовників в Україні внаслідок виснажливих штурмів та відносно короткі терміни їхніх контрактів на службу могли спонукати Кремль запровадити більш обмежені умови служби, щоб утримати більше новобранців на фронті в Україні", - зазначили у звіті.

В Інституті вважають, що менш привабливі умови контрактів на службу в "Шторм V" можуть ускладнити вербування засуджених, хоча "російські чиновники регулярно застосовували примус, щоб змусити засуджених підписати контракт".

Крім того, ISW припускає, що російська влада змінила умови контрактів, аби зняти навантаження з російського бюджету.

Він посилається на російське видання "Важливі історії", за даними якого військові "Шторму Z" звернулися до диктатора Володимира Путіна через відсутність обіцяних виплат, зокрема, за поранення та документів про зняття судимостей.

Видання додає, що, згідно з відповіддю російської військової прокуратури, нещодавній указ Путіна, який обіцяє одноразові виплати у разі поранення або загибелі, не поширюється на бійців "Шторм Z".

Що передувало

Нагадаємо, Росія вже понад рік відправляє на війну в Україні свої ув'язнених. Раніше "зеків" заманювали помилуванням після завершення контракту, але тепер цю умову скасували.

Як пишуть ЗМІ, зараз ув'язненим обіцяють лише умовне звільнення. При цьому змінився і строк їх служби - раніше це було 6 місяців, потім рік, а тепер - півтора року. Тепер же їх відправляють служити до кінця так званої "спеціальної військової операції".