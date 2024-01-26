В ISW предположили, почему РФ отменила помилование для заключенных, воюющих в Украине

Отмечается, что российские чиновники, вероятно, прекратили набор в подразделения "Шторм-Z" в августе 2023 года и начали вербовать осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта.

"Российские чиновники ранее вербовали осужденных, обещая помилование и шестимесячные контракты, а подразделения "Шторм-V", как сообщается, не обещают помилование или даже условно-досрочного увольнения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны", - говорится в сообщении.

ISW ссылается на данные с октября 2023 года, по которым в российских тюрьмах находятся 266 тысяч человек - на 54 тысячи заключенных меньше по сравнению с январем 2023 года.

"Потеря осужденных призывников в Украине в результате изнурительных штурмов и относительно короткие сроки их контрактов на службу могли побудить Кремль ввести более ограниченные условия службы, чтобы удержать больше новобранцев на фронте в Украине", - отметили в отчете.

В Институте считают, что менее привлекательные условия контрактов на службу в "Шторм V" могут усложнить вербовку осужденных, хотя "российские чиновники регулярно применяли принуждение, чтобы заставить осужденных подписать контракт".

Кроме того, ISW предполагает, что российские власти изменили условия контрактов, чтобы снять нагрузку с российского бюджета.

Он ссылается на российское издание "Важные истории", по данным которого военные "Шторма Z" обратились к диктатору Владимиру Путину из-за отсутствия обещанных выплат, в частности, за ранения и документы о снятии судимостей.

Издание добавляет, что согласно ответу российской военной прокуратуры недавний указ Путина, обещающий единовременные выплаты в случае ранения или гибели, не распространяется на бойцов "Шторм Z".

Что предшествовало

Напомним, Россия уже больше года отправляет на войну в Украине своих заключенных. Ранее "зеков" привлекали помилованием после завершения контракта, но теперь это условие отменили.

Как пишут СМИ, сейчас заключенным обещают только условное освобождение. При этом изменился и срок их службы - раньше это было 6 месяцев, затем год, а теперь - полтора года. Теперь же их отправляют служить до конца так называемой "специальной военной операции".