У ISW припустили, для чого РФ підвищуватиме престиж військової служби серед молоді

Кремль, ймовірно, підвищуватиме престиж військової служби серед молоді. Росія продовжує планувати військові дії проти України та інших західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський диктатор Володимир Путін продовжує розширювати мережу програм військово-патріотичного виховання молоді як у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Це відбувається напередодні майбутнього "Року захисника вітчизни" у 2025 році.

Зокрема, 20 грудня Путін затвердив список із чотирьох доручень уряду РФ. Зокрема, розпорядження про:

створення і розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації призову молоді на військову службу;

розширення програми Кремля "Дороги Перемоги";

створення онлайн-платформи для організації програм військово-патріотичного виховання російської молоді;

і переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

"Програма Кремля "Дороги Перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді" і пропонує безкоштовні екскурсії російськими культурними та історичними місцями "військової слави" для російських дітей та молоді", - уточнюється у звіті.

У ISW пишуть, що раніше Кремль використовував військові та спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та впровадження в українську молодь російських культурних та історичних наративів. І судячи з усього, РФ розширює свою подібних таборів по всій Росії в рамках своїх довгострокових зусиль із формування сили.

Крім того, Кремль готується розширити і піднести інші молодіжні військово-патріотичні організації, такі як Юнармія і Рух перших, для мілітаризації російської молоді.

Також він використовує свою програму "Час героїв", щоб розмістити так званих ветеранів війни в Україні на урядові посади і мілітаризувати російське суспільство загалом.

20 грудня Путін оголосив, що Кремль розглядатиме 2025 рік як "Рік захисника Вітчизни", вказавши, що він має намір орієнтувати політичні та ідеологічні пріоритети Росії на 2025 рік навколо російських ветеранів і подальшої мілітаризації російського суспільства.

Висновок ISW

Аналітики дійшли висновку, що Кремль, імовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення і підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства. Уся справа в тому, що Кремль продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами.