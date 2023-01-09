ISW: Пригожин намагається приховати реальні цілі у Бахмуті фантазіями про підземні міста

Фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин спробував виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, заявивши, що вони мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст". Однак ці твердження є хибними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування "Вагнера" навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну та дорогу рішучість встановити контроль над територією.

Колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських командирів, заявивши, що всі знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі історичної зброї.

Блогер зазначив, що навіть якщо війська захоплять Соледар, Пригожин та російські військові програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.

Пригожин також продовжує публічно вступати до лав обраних російських губернаторів, прагнучи посилити свій вплив і просувати свої особисті інтереси в Росії.

Губернатор Курської області Роман Старовойт відвідав тренувальну базу "Вагнера"

Російські ЗМІ стверджували, що Старовойт навіть отримав пропозицію підписати контракт із "Вагнером", від якого він відмовився через свої громадянські обов'язки.

Деякі російські ЗМІ навіть представили візит Старовойта на полігон як приклад поведінки для російського політика, що ще більше підвищило імідж Пригожина як патріотичного лідера воєнного часу в російському інформаційному просторі. Ймовірно, Пригожин намагається заручитися підтримкою легалізації "Вагнера" у Росії, вважають аналітики.

Раніше у Білому домі заявили, що Пригожин зацікавлений у тому, щоб взяти під контроль родовища в районі Бахмута.. Зокрема, соляні та гіпсові шахти.

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