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ISW: Пригожин пытается скрыть реальные цели в Бахмуте фантазиями о подземных городах

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Базмут, Понедельник 09 января 2023 04:28
ISW: Пригожин пытается скрыть реальные цели в Бахмуте фантазиями о подземных городах Фото: Евгений Пригожин, финансист ЧВК Вагнера (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Финансист "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин попытался оправдать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, заявив, что они имеют "уникальные и исторические защитные сооружения", которые действуют как "сеть подземных города". Однако эти утверждения являются ложными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения "Вагнера" вокруг Бахмута, но также может частично объяснить его многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией.

Бывший российский офицер и блогер раскритиковал Пригожина и российских командиров, заявив, что все знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе исторического оружия.

Блогер отметил, что даже если войска захватят Соледар, Пригожин и российские военные проиграют стратегически из-за того, что бросят свои лучшие силы в бой на истощение.

Пригожин также продолжает публично вступать в ряды избранных российских губернаторов, стремясь усилить свое влияние и продвигать свои личные интересы в России.

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил тренировочную базу "Вагнера"

Российские СМИ утверждали, что Старовойт даже получил предложение подписать контракт с "Вагнером", от которого он отказался из-за своих общественных обязанностей.

Некоторые российские СМИ даже представили визит Старовойта на полигон как образец поведения для российского политика, что еще больше повысило имидж Пригожина как патриотического лидера военного времени в российском информационном пространстве. Вероятно, Пригожин пытается заручиться поддержкой легализации "Вагнера" в России, считают аналитики.

Ранее в Белом доме заявили, что Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль месторождения в районе Бахмута. В частности, соляные и гипсовые шахты.

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ЧВК Вагнера Бахмут
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