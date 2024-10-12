В ISW пояснили причини і завдання контратак армії РФ у Курській області

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

"Російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області та дадуть українським військам більше часу, щоб закріпитися на своїх головних рубежах і закріпити існуючі позиції", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначають, що краще закріплені Збройні сили з більш розгалуженою фортифікаційною мережею в Курській області, ймовірно, ще більше ускладнять спроби Росії відтіснити українські війська назад через кордон. Російські війська можуть відчути закриття вікна можливостей ліквідувати вторгнення ЗСУ до Курської області з нинішнім рівнем живої сили й техніки, які російські військові виділили для цієї операції.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 10 жовтня заявив, що з початку вторгнення 6 серпня 2024 року, російські війська передислокували до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків.

"Російські військові, ймовірно, прагнуть уникнути перекидання більшої кількості особового складу в цей регіон на випадок, якщо українська присутність збережеться до 2025 року. Такі передислокації, ймовірно, погіршили готовність російських оперативних угруповань у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях", - йдеться у звіті ISW.