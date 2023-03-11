В ISW пояснили, навіщо в Росії витрачають мільярди на непотрібні лінії оборони

У Росії зводять лінії оборони на території кількох областей, вливаючи у роботи значні кошти. Будівництво укріплень, які найімовірніше не будуть ніким атаковані, має пропагандистську мету щодо "демонізації" України.

Такі висновки роблять аналітики Інституту вивчення війни, пише РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Росіяни продовжують встановлювати оборонні рубежі в тилових районах, далеких від нинішніх ліній фронту в Україні, а також у районах РФ, де, швидше за все, ніколи не буде бойових дій, йдеться у публікації.

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив 9 березня, що влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону цього регіону з Україною.

За словами чиновника, ЗС РФ має виділити війська для захисту цієї системи укріплень у разі малоймовірного нападу України на Білгородську область.

Як зазначають аналітики, Росармія, укомплектувавши ці зміцнення, "значно неправильно" розподілила б сили, які "краще підходять для підтримки активних наступальних операцій" в інших частинах України.

Також Гладков заявив, що на будівництво лінії оборони було витрачено 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів). Експерти ISW вважають, що це, ймовірно, є марною витратою коштів на тлі питань про здатність РФ фінансувати свої воєнні дії в Україні.

Як поінформував Генштаб ЗСУ 10 березня, російські війська продовжують будівництво укріплень уздовж кордону Курської області з Україною, ще одного району, який, швидше за все, ніколи не побачить бойових дій.

Глава окупованого Росією українського Криму Сергій Аксьонов заявив 10 березня, що війська РФ будують лінію оборони на півострові, і натякнув, що збудувати лінію наказав російський президент РФ Володимир Путін.

Ці укріплення знаходяться далеко від нинішніх ліній фронту на півдні України, і будь-який російський персонал і техніка, розгорнуті на цих лініях, також найкраще підходять для інших регіонів України, йдеться в аналітичному звіті.

"Російські офіційні особи в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні зміцнення на підтримку інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб подати Україну як загрозу російській території, щоб подати війну в Україні як екзистенційну для Росії", - зазначають експерти.

Крім того, збереження російських укріплень у Криму може свідчити про те, що війська РФ не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України у довгостроковій перспективі.

В ISW додають, що зараз не зафіксовано розгортання російських військ на жодному з цих оборонних рубежів, і тому "зміцнення наразі не мають значення для російських операцій в Україні".

Ключові висновки