ISW объяснил, зачем Кремль распространяет нарратив, что передача Украине танков и ракет создает угрозу безопасности РФ

Кремль продолжает свои усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, как российский диктатор Владимир Путин в декабре 2022 года обвинил США в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить ЗРК Patriot.

"Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать Patriot (оборонные системы противовоздушной обороны) для ударов по территории РФ. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции", - говорится в отчете.

В ISW указали, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России.

Хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

"Украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории РФ. И мнение о том, что Украина вторгнется в Россию с помощью немецких Leopard, вызывает смех", - отмечают специалисты.

В Институте изучения войны объяснили, что эта информационная кампания Кремля преследует две цели:

как можно дольше задержать прибытие западных танков, чтобы задержать возобновление украинских контрнаступлений и выиграть время для собственных наступательных операций России;

нарушить формулировку согласованного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений - то, что Запад должен будет в конце концов сделать, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советских времен и не может производить или приобрести больше.

Основные переломы в военных действиях 12 февраля: