В ISW пояснили, чому США мають дозволити ЗСУ вражати об'єкти у глибокому тилу РФ

У звіті зазначається, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій. Скасування обмежень на використання ЗСУ наданої Заходом зброї, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих військових об'єктів держави-агресора.

Неефективні удари

Високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена з питань національної безпеки на умовах анонімності заявив, що удари ЗСУ західними озброєннями по цілях на території Росії не будуть ефективними, адже російські військові передислокували літаки з авіабаз біля кордону з Україною. Натомість в ISW зазначили, що ця оцінка не враховує того факту, що крім аеродромів, армія РФ використовує укриття в глибокому тилу для створення широкого спектру інфраструктури з підтримки воєнних операцій проти України.

У звіті послалися на публікацію у виданні Politico від 23 серпня, в якій неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Байдена з питань нацбезпеки заявив, що російські офіційні особи перемістили деякі цілі за межами досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, і додав, що ЗСУ мають лише обмежену кількість цих ракет.

Чиновник також заявив, що російські сили перемістили 90 відсотків літаків, що завдають бомбових ударів по Україні з російського повітряного простору, з аеродромів, розташованих у межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS.

В ISW підтвердили передислокацію російських літаків на аеродроми поза зоною досяжності наданої Заходом далекобійної зброї. І додали, що повідомлення про зниження активності російської авіації на всьому театрі бойових дій, співпадають із повідомленнями про переніс росіянами авіаційних засобів.

"Передислокація літаків із російських авіабаз, що розташовані в зоні досяжності балістичних ракет ATACMS, не скасовує цінності використання цього типу ракет проти інших російських військових об'єктів. За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових та воєнізованих об'єктів у межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні", - зазначає Інститут.

Можна вражати не лише авіабази

У звіті нагадали, що наразі США забороняють ЗСУ вражати ракетами ATACMS військові цілі у Росії. Водночас, дозволяються лише удари з використанням наданих американських зенітно-ракетних комплексів HIMARS, оснащених реактивними снарядами GMLRS.

"Це дозволяє українським військовим уразити ракетами ATACMS лише 20 з 250 об'єктів. Тільки 17 з цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів у тих же обсягах, як це було зроблено з авіаційними засобами", - зазначають в ISW.

В Інституті вивчення війни також повідомили, що зосереджені на передислокації російських авіаційних засобів коментарі американських офіційних осіб, поки що здебільшого ігнорують більшість об'єктів у радіусі дії системи ATACMS, по яких ЗСУ могли б завдати удару в разі скасування американських заборон.

В ISW зазначили, що багато з 233 військових і воєнізованих об'єктів, що розташовані у зоні дії системи ATACMS, є великими військовими базами, станціями зв'язку, логістичними центрами, ремонтними майстернями, паливними базами, складами боєприпасів і постійними штабами. Засоби з цих об'єктів надзвичайно складно або неможливо швидко передислокувати, також неможливо швидко посилити їхній захист.

"ISW не збирав докази з відкритих джерел про передислокацію військових активів з більшості тилових районів Росії. Масова передислокація сил і засобів з таких об'єктів створила б суттєві проблеми для російської логістики на всьому театрі бойових дій, а відкриті джерела й офіційні особи США, не вказують на те, що російські війська вдавалися до таких логістичних потрясінь", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW переконані, що такі перебої у російській логістиці в глибокому тилу також обмежили б поточні наступальні операції РФ по всій лінії фронту. В Інституті не помітили доказів таких широкомасштабних логістичних обмежень.

У звіті наголошується, що 233 російських військових і воєнізованих об'єкти в межах дальності дії ракет ATACMS, які не є аеродромами, забезпечують російське командування і управління, розвідку, логістику і ремонт російських військ, що воюють в Україні та на території Курської області. Висновок про безглуздість дозволу ЗСУ використовувати ATACMS в Росії на основі обмеженої передислокації авіації з деяких аеродромів, ігнорує ці об'єкти.

"Будь-яка оцінка, яка стверджує, що немає сенсу дозволяти Україні вражати цілі в Росії виключно на основі передислокації повітряних засобів, буде неповною без урахування сотень інших об'єктів, які підтримують війну Росії проти України. І, отже, буде неправильною", - констатували в ISW.

На додачу, Інститут вивчення війни оприлюднив супутникові знімки деяких із цих об'єктів, щоб проілюструвати внутрішню складність адекватного захисту або масштабного передислокування сил і засобів з об'єктів такого типу.