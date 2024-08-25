В ISW объяснили, почему США должны разрешить ВСУ атаковать объекты в глубоком тылу РФ

В отчете отмечается, что атаки по военным объектам в дальнем тылу России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий. Отмена ограничений на использование ВСУ предоставленного Западом оружия, позволило бы украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных военных объектов государства-агрессора.

Неэффективные удары

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности на условиях анонимности заявил, что удары ВСУ западными вооружениями по целям на территории России не будут эффективными, ведь российские военные уже передислоцировали самолеты с авиабаз вблизи границы с Украиной. В то же время, в ISW отметили, что эта оценка не учитывает того факта, что кроме аэродромов, армия РФ использует укрытия в глубоком тылу для создания широкого спектра инфраструктуры по поддержанию военных операций против Украины.

В отчете сослались на публикацию в издании Politico от 23 августа, в которой неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена по вопросам нацбезопасности заявил, что российские официальные лица переместили некоторые цели за пределами досягаемости предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, и добавил, что ВСУ имеют лишь ограниченное количество этих ракет.

Чиновник также заявил, что российские силы переместили 90 процентов самолетов, наносящих бомбовые удары по Украине из российского воздушного пространства, с аэродромов, расположенных в пределах досягаемости ракет Storm Shadow и ATACMS.

В ISW подтвердили передислокацию российских самолетов на аэродромы вне зоны досягаемости предоставленного Западом дальнобойного оружия. И добавили, что сообщения о снижении активности российской авиации на всем театре боевых действий, совпадают с сообщениями о переносе россиянами авиационных средств.

"Передислокация самолетов с российских авиабаз, расположенных в зоне досягаемости баллистических ракет ATACMS, не отменяет ценности использования этого типа ракет против других российских военных объектов. По оценкам ISW, в России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые США передали Украине", - отмечает Институт.

Можно поражать не только авиабазы

В отчете напомнили, что сейчас США запрещают ВСУ поражать ракетами ATACMS военные цели в России. В то же время, разрешаются только удары с использованием предоставленных американских зенитно-ракетных комплексов HIMARS, оснащенных реактивными снарядами GMLRS.

"Это позволяет украинским военным поразить ракетами ATACMS лишь 20 из 250 объектов. Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали средства из всех остальных 233 объектов в тех же объемах, как это было сделано с авиационными средствами", - отмечают в ISW.

В Институте изучения войны также сообщили, что сосредоточенные на передислокации российских авиационных средств комментарии американских официальных лиц, пока в основном игнорируют большинство объектов в радиусе действия системы ATACMS, по которым ВСУ могли бы нанести удар в случае отмены американских запретов.

В ISW отметили, что многие из 233 военных и военизированных объектов, расположенных в зоне действия системы ATACMS, являются крупными военными базами, станциями связи, логистическими центрами, ремонтными мастерскими, топливными базами, складами боеприпасов и постоянными штабами. Средства с этих объектов чрезвычайно сложно или невозможно быстро передислоцировать, также невозможно быстро усилить их защиту.

"ISW не собирал доказательства из открытых источников о передислокации военных активов из большинства тыловых районов России. Массовая передислокация сил и средств из таких объектов создала бы существенные проблемы для российской логистики на всем театре боевых действий, а открытые источники и официальные лица США, не указывают на то, что российские войска прибегали к таким логистическим потрясениям", - говорится в отчете.

Аналитики ISW убеждены, что такие перебои в российской логистике в глубоком тылу также ограничили бы текущие наступательные операции РФ по всей линии фронта. В Институте не заметили доказательств таких широкомасштабных логистических ограничений.

В отчете отмечается, что 233 российских военных и военизированных объекта в пределах дальности действия ракет ATACMS, которые не являются аэродромами, обеспечивают российское командование и управление, разведку, логистику и ремонт российских войск, воюющих в Украине и на территории Курской области. Вывод о бессмысленности разрешения ЗСУ использовать ATACMS в России на основе ограниченной передислокации авиации с некоторых аэродромов, игнорирует эти объекты.

"Любая оценка, утверждающая, что нет смысла позволять Украине поражать цели в России исключительно на основе передислокации воздушных средств, будет неполной без учета сотен других объектов, которые поддерживают войну России против Украины. И, следовательно, будет неправильной", - констатировали в ISW.

В дополнение, Институт изучения войны обнародовал спутниковые снимки некоторых из этих объектов, чтобы проиллюстрировать внутреннюю сложность адекватной защиты или масштабной передислокации сил и средств с объектов такого типа.