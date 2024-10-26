В ISW пояснили, чому Путін перебільшує успіхи РФ у Курській області

Російський диктатор Володимир Путін продовжив перебільшувати успіхи Росії у Курській області. Ймовірно, для того, щоб переконати росіян у здатності військ РФ придушити операцію ЗСУ.

Так, у п'ятницю, 25 жовтня, Путін дав інтерв'ю каналу "Росія 1". У ньому він відповів на запитання про свої більш ранні заяви 24 жовтня про те, що війська РФ "заблокували" близько 2000 українських солдатів у Курській області. Під час бесіди диктатор подвоїв свою заяву, сказавши, що війська ЗСУ, які "оточені", "навіть не розуміють, що вони оточені".

Крім того, за словами Путіна, українські війська втратили контроль над оточеними підрозділами. Також він підкреслив, що Міноборони РФ публічно не повідомляло про заявлене успішне проникнення Росії на деякі українські позиції в Курській області.

Аналітики пишуть, що російський диктатор вкотре не зміг визнати, що український виступ у Курській простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що війська ЗСУ можуть вільно перетинати ділянку цього кордону, яка знаходиться під контролем України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у свою чергу відкинув заяву Путіна від 24 грудня про те, що ЗСУ в оточені та зазнають значних втрат. Він повідомив, що втрати РФ з 8 серпня становили 17 819 осіб, включаючи 711 військовополонених.

Висновки Інституту вивчення війни

ISW не може незалежно перевірити українські оцінки російських втрат, проте повідомлення України та Росії вказують на те, що ЗСУ продовжують діяти у Курській області.

Тим часом перебільшені дані Путіна про українські втрати, ймовірно, є частиною його спроби виправдати нездатність Росії рішуче відбити операцію ЗСУ в Курській області майже через три місяці в контексті ймовірного швидкого розгортання військ КНДР для ведення бойових дій у цьому районі.