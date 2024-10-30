У ISW пояснили, чому довіра росіян до Путіна зросла, а до місцевої влади знизилася

Згідно з недавніми опитуваннями, довіра росіян до Путіна побільшала, а до місцевої влади стала меншою. Причиною цього є питання криптомобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, незалежна російська дослідницька організація "Левада-центр" опублікувала 24 жовтня результати місячного опитування, яке було проведено у вересні 2024 року.

Згідно з дослідженням:

43% респондентів довіряють органам місцевого самоврядування;

69% російським військовим;

80% російському диктатору Володимиру Путіну.

Аналогічне опитування "Левада-центру" у вересні 2023 року показало, що:

45% довіряють органам місцевого самоврядування;

72% російським військовим;

76% Путіну.

Дані цих опитувань вказують на те, що Путін продовжує покладатися на зусилля щодо криптомобілізації на рівні місцевих органів влади. Таким чином, він відволікає невдоволення щодо російської практики мобілізації від себе та федерального уряду, переклавши негативне ставлення до місцевих чиновників. При цьому диктатор уникає необхідності оголошувати загальну мобілізацію.

Крім того, невелике зниження довіри до місцевих чиновників і зростання довіри до Путіна є показниками того, що спроби російського диктатора відволікти невдоволення від себе і зробити чиновників нижчої ланки "цапами-відбувайлами" через проблеми, пов'язані з Україною, можуть спрацювати.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін продовжить давати вказівки місцевим органам влади підтримувати зусилля щодо криптомобілізації доти, доки не будуть потрібні зусилля з мобілізації на федеральному рівні для досягнення оперативних потреб в Україні", - резюмували аналітики.