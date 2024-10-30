В ISW объяснили, почему доверие россиян к Путину возросло, а к местным властям снизилось

Согласно недавним опросам, доверие россиян к Путину стало больше, а к местным властям меньше. Причиной тому является вопрос криптомобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, независимая российская исследовательская организация "Левада-центр" опубликовала 24 октября результаты месячного опроса, который был проведен в сентября 2024 года.

Согласно исследованию:

43% респондентов доверяют органам местного самоуправления;

69% российским военным;

80% российскому диктатору Владимиру Путину.

Аналогичный опрос "Левада-центра" в сентября 2023 года показал, что:

45% доверяют органам местного самоуправления;

72% российским военным;

76% Путину.

Данные этих опросов указывают на то, что Путин продолжает полагаться на усилия по криптомобилизации на уровне местных органов власти. Таким образом, он отвлекает недовольство относительно российской практики мобилизации от себя и федерального правительства, переложив негативное отношение на местных чиновников. При этом, диктатор избегает необходимости объявлять всеобщую мобилизацию.

Кроме того, небольшое снижение доверия к местным чиновникам и рост доверия к Путину являются показателями того, что попытки российского диктатора отвлечь недовольство от себя и сделать чиновников низшего звена "козлами отпущения" из-за проблем, связанных с Украиной, могут сработать.

"ISW продолжает оценивать, что Путин продолжит давать указания местным органам власти поддерживать усилия по криптомобилизации до тех пор, пока не потребуются усилия по мобилизации на федеральном уровне для достижения оперативных потребностей в Украине", - резюмировали аналитики.