ISW повідомляє про просування росіян біля Часового Яру. Що про це кажуть у ЗСУ

"Будемо спиратися у першу чергу на зведення Генерального штабу, якщо брати ось такі більш-менш кардинальні просування. Будемо дивитися на вище командування, вони краще бачать обстановку, у них більше збирається інформації, яка надходить зі всіх ділянок", - сказав він.

Речник наголосив, що він не може говорить про весь відтинок фронту, а лише про окремі ділянки. При цьому Калашніков зазначив, що росіяни намагаються просунутись і закріпитися біля Часового Яру.

"Я не можу сказати з впевненістю, що росіяни десь там просунулись і закріпились. Я знаю, що вони намагаються це зробити, і знаю, що під час цих спроб вони виявляються і знищуються", - заявив Калашніков.

скриншот deepstatemap.live