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ISW сообщает о продвижении россиян возле Часового Яра. Что об этом говорят в ВСУ

Фото: в ВСУ прокомментировали сообщение ISW о продвижении россиян возле Часового Яра (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытаются продвинуться и закрепиться возле Часового Яра. Относительно продвижения оккупантов нужно опираться на информацию Генерального штаба ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона.

"Будем опираться в первую очередь на сводки Генерального штаба, если брать вот такие более или менее кардинальные продвижения. Будем смотреть на высшее командование, они лучше видят обстановку, у них больше собирается информации, поступающей со всех участков", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что он не может говорить обо всем отрезке фронта, а только об отдельных участках. При этом Калашников отметил, что россияне пытаются продвинуться и закрепиться у Часового Яра.

"Я не могу сказать с уверенностью, что россияне где-то там продвинулись и закрепились. Я знаю, что они пытаются это сделать, и знаю, что во время этих попыток они выявляются и уничтожаются", - заявил Калашников.

 

скриншот deepstatemap.live

 

Что говорит ISW

В сегодняшнем отчете аналитиков Института изучения войны ISW говорится, что якобы российские войска продвинулись к северу от Часового Яра Донецкой области. Аналитики отмечают, что продвижение не было очень значительным.

Как добавляют в ISW, геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что оккупанты могли продвинуться в Григоровку (к северу от Часового Яра).

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