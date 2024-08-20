ISW показав просування українських військ у Курській області 19 серпня

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня, показують, що українські сили просунулися у Вишневці (на південний захід від Короневого та за 14 км від міжнародного кордону).

Міністерство оборони Росії заявило, що російська авіація та артилерія завдали удару по українських силах, які діяли поблизу Вишневки, побіжно визнаючи, що українські сили просунулися в цьому районі.

Відомий російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, стверджував, що українські війська також просувалися в межах Руського Поріччя (на північний схід від Суджі та 17 км від міжнародного кордону), на схід від Агронома (трохи на схід від Суджі та за 15 км від міжнародного кордону) і на схід від Спального (на південний схід від Суджі та за 5 км від міжнародного кордону).

Міноборони РФ стверджувало, що російські сили відбили українські диверсії та спроби розвідки на південь від Скрилевки та Шептухова (обидва на північний схід від Коренево та за 22 км від міжнародного кордону), а інші російські джерела стверджували, що бої тривали поблизу Коренево, Ольговки (на схід від Коренево), західної Суджі та Мартинівки (на північний схід від Суджі). Російські мілблогери також стверджували, що сутички тривають уздовж міжнародного кордону біля Тьоткіно.

Мости через Сейм

Російські блогери стверджували, що українські війська завдали авіаудару, який зруйнував міст через річку Сейм у Карижі (на південний захід від Коренево) — третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області. Проте ISW ще не спостерігав доказів удару по мосту поблизу Карижа. На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 і 18 серпня, українські удари відповідно зруйнували міст через річку Сейм у Глушковому та пошкодили міст через річку Сейм у Званному (на південний захід від Коренево).