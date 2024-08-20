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ISW показал продвижение украинских войск в Курской области 19 августа

Автор: Вадим Ребрина

Украинские силы продолжили незначительное продвижение в Курской области РФ 19 августа на фоне продолжающихся боев по всей линии украинского наступления в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что украинские силы продвинулись в Вишневце (юго-западнее Короневого и в 14 км от международной границы).

Министерство обороны России заявило, что российская авиация и артиллерия нанесли удар по украинским силам, действовавшим близ Вишневки, вскользь признавая, что украинские силы продвинулись в этом районе.

Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские войска также продвигались в пределах Русского Поречья (к северо-востоку от Суджи и 17 км от международной границы), к востоку от Агронома (немного к востоку от Суджи и в 15 км от международной границы) и восточнее Спального (юго-восточнее Суджи и в 5 км от международной границы).

Минобороны РФ утверждало, что российские силы отразили украинские диверсии и попытки разведки к югу от Скрылевки и Шептухова (оба северо-восточнее Коренево и в 22 км от международной границы), а другие российские источники утверждали, что бои продолжались вблизи Корнево, Ольговки. восточнее Коренево), западной Суджи и Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Российские милблогеры также утверждали, что столкновения продолжаются вдоль международной границы у Теткино.

Мосты через Сейм

Российские блогеры утверждали, что украинские войска нанесли авиаудар, разрушивший мост через реку Сейм в Кариже (юго-западнее Коренево) — третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Однако ISW еще не наблюдал доказательств удара по мосту вблизи Карижа. На геолокационных кадрах, опубликованных 16 и 18 августа, украинские удары соответственно разрушили мост через реку Сейм в Глушкове и повредили мост через реку Сейм в Званном (юго-западнее Коренево).

 

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, украинские войска контролируют уже более 1250 квадратных киломеров территории Курской области РФ и 92 населенных пункта.

Как сообщалось, предположительно ВСУ удалось уничтожить третий и последний мост через реку Сейм в российском регионе, что может значительно усложнить логистику врага.

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