ISW не підтверджує захоплення російською ДРГ села Рижівка у Сумській області: карти

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися у Вовчанську.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, показують, що невелика російська піхотна група за підтримки бронетехніки незначно просунулася на південь від вулиці Михайла Коцюбинського на північному сході міста.

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Тихого (на схід від Вовчанська), Липців і Глибокого (обидва на північ від міста Харкова).

Операція №2 - Луганська область

Російські війська 12 червня продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, свідчать про те, що окупанти просунулися на південний схід від Виїмки (на південний схід від Сіверська).

12 червня вони продовжили наступальні операції на південь від Сіверська поблизу Роздолівки та на південний схід від Сіверська поблизу Спірного.

12 червня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Росіяни продовжували наступальні дії під самим Часовим Яром; на схід від Часів Яр біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, показують, що окупанти просунулися в межах Невельського (на південний захід від Авдіївки).

11 і 12 червня російські війська продовжували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районах Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Новоселівки Першої та Сокіла та на південний захід від Авдіївки в районі Карлівки.

Загарбники 12 червня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки.

12 червня російські сили продовжили наземні атаки в районі кордону Донецької і Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, показують, що російські сили досягли незначного успіху на заході Запорізької області, але українські сили відновили деякі позиції після проведення контратаки.

На кадрах видно, як російські війська просунулися вздовж смуги на північ від Мирного (на північний схід від Роботиного), після чого українські сили контратакували та відновили деякі обмежені тактичні позиції вздовж смуги.

11 і 12 червня тривали позиційні бойові дії поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) і Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

11 та 12 червня на сході Херсонської області тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було.