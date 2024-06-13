ISW не подтверждает захват российской ДРГ села Рыжевка в Сумской области: карты

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что небольшая российская пехотная группа при поддержке бронетехники незначительно продвинулась южнее улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке города.

Российские войска также продолжали наземные атаки близ Тихого (восточнее Волчанска), Липцев и Глубокого (оба к северу от города Харькова).

Операция №2 - Луганская область

Российские войска 12 июня продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Выимки (юго-восточнее Северского).

12 июня они продолжили наступательные операции к югу от Северска вблизи Роздоловки и юго-восточнее Северского вблизи Спирного.

12 июня войска РФ продолжали наступление в районе Временного Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Россияне продолжали наступательные действия под самым Временным Яром; восточнее Времен Яр около Ивановского; и к юго-востоку от Временного Яра возле Клещиевки и Андреевки

Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах Невельского (юго-западнее Авдеевки).

11 и 12 июня российские войска продолжали наступательные операции к северо-западу от Авдеевки в районах Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Сокола и юго-западнее Авдеевки в районе Карловки.

Захватчики 12 июня продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки.

12 июня российские силы продолжили наземные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что российские силы добились незначительного успеха на западе Запорожской области, но украинские силы восстановили некоторые позиции после проведения контратаки.

На кадрах видно, как российские войска продвинулись вдоль полосы севернее Мирного (к северо-востоку от Роботиного), после чего украинские силы контратаковали и восстановили некоторые ограниченные тактические позиции вдоль полосы.

11 и 12 июня продолжались позиционные боевые действия вблизи Роботиного, Вербового (восточнее Роботиного) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботиного).

11 и 12 июня на востоке Херсонской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.