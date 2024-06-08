ISW не подтвердил захват россиянами Ивановки в Луганской области: карты
Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении российских захватчиков к северо-западу от Сватового Луганской области. Однако не имеет подтверждения захвата ими Ивановки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что украинские силы действуют в юго-западном Глубоком (к северу от Липков). Ранее российские блогеры утверждали, что войска РФ находятся в районе населённого пункта, предполагая, что украинские силы провели локальную контратаку.
Представитель Харьковской группировки войск Украины Юрий Повх заявил, что 25 российских военнослужащих оставили свои позиции на липковском направлении, и что украинские силы заметили неопределенный элемент чеченского спецназа "Ахмат", действовавший в этом районе как блокирующий отряд.
Повх также заявил, что украинские силы не заметили скопления россиян на Золочевском направлении (к северо-западу от города Харьков), которое указывало бы на то, что они начнут неизбежную наступательную операцию на этом направлении.
7 июня бои продолжались в Волчанске, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Повх и российские милблогеры сообщили, что бои продолжались в центре Волчанска 6 и 7 июня, а украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали вблизи Тихого (непосредственно к востоку от Волчанска) 7 июня.
Операция №2 - Луганская область
Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово 7 июня.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают на то, что недавно они продвинулись к северо-западу от Ивановки (к северо-западу от Сватового), хотя ISW еще не подтверждает, что российские войска захватили Ивановку, как утверждают российские милблогеры.
Российские войска продолжали наступательные действия:
- северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
- восточнее Купянска вблизи Петропавловки;
- северо-западнее Сватово близ Песчаного и Ивановки;
- к западу от Сватово возле Мясожаровки;
- юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки и Грековки.
Российские и украинские войска утверждали, что имели успех в районе Кременной 7 июня, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Оккупанты продолжали наступательные действия:
- северо-западнее Кременной в районе Новосадово и Невского;
- к западу от Кременной у Тернов и Торского;
- юго-западнее Кременной у Ямполя;
- и к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.
Операция №3 - Донецкая область
Недавно российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, но на 7 июня подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Российские войска недавно продвинулись вблизи Часова Яра на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 7 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточном микрорайоне Канала.
Российские войска продолжали наступательные действия:
- в районе Калиновки;
- вблизи микрорайонов Канал и Новый;
- у Ивановского;
- возле Клещиевки.
Российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что захватчики продвинулись к востоку от Новоалександровки и в центре Сокила (оба к северо-западу от Авдеевки).
Российские войска продолжали наступательные действия:
- к северу от Авдеевки в районе Калинового;
- северо-западнее Авдеевки — Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Прогресс;
- к западу от Авдеевки возле Яснобродовки, Уманского, Невельского и Карловки.
7 июня российские войска продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки и Прасковьевки.
На участке границы Донецкой и Запорожской областей 7 июня продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.
6 и 7 июня продолжались позиционные бои к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки в районе Новодаровки.
"Южная ось"
На западе Запорожской области 7 июня продолжались позиционные бои в районе Работино, Вербового (восточнее Работино) и Копани (к северо-западу от Работино).
Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись к западу от Новопокровки (к северо-востоку от Работино), но ISW не нашел подтверждения этому заявлению.
На 7 июня украинские силы сохраняют позиции в других местах на восточном (левом берегу) Херсонской области за пределами своего небольшого ограниченного тактического плацдарма близ Кринок.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что украинские силы сохраняют позиции к северу от Песчановки (к северо-востоку от Олешек) на западе (правый) берег Верхней Конки.
Ситуация на фронте
За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений.
Горячее всего - на Покровском направлении, там российские захватчики не оставляют попыток отыскать слабые места в украинской обороне, проводят непрерывные штурмовые действия. Предварительно потери агрессора на этом направлении составили почти 200 человек.
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