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В ISW розповіли про терміни виведення Росією військ із Сирії

Вівторок 24 грудня 2024 07:07
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В ISW розповіли про терміни виведення Росією військ із Сирії Фото: росіяни поступово виводять свої війська з Сирії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські війська повністю залишили більшість місць дислокації в Сирії, але все ще залишаються на авіабазі Хмеймім та в порту Тартус. Москва планує цілковито вивести свої війська до лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Головне управління військової розвідки Міноборони України 23 грудня заявило, що росіяни завершили виведення підрозділів зі всіх позицій у внутрішніх районах Сирії та зараз присутні лише на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус.

За даними ISW, востаннє російські війська були помічені на військовій базі Камишли у провінції Хасеке 18 грудня. В Інституті припускають, що за кілька днів після цього російські підрозділи повністю евакуювалися з цієї бази.

"Росія все ще зберігає присутність у прибережній Сирії на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус. Однак візуальні докази та повідомлення з боку Сирії продовжують вказувати на те, що російські війська готуються або до значного скорочення чисельності, або до повного виведення з прибережних районів країни", - зазначають в Інституті.

В ISW також послалися на дані української розвідки, за якими 23 грудня російське вантажне судно, що зламалося в Середземному морі, прямувало до Сирії для евакуації російського обладнання та озброєння з Тартуса.

Крім того, в ГУР Міноборони України повідомили, що Росія і "нова (сирійська) влада", ймовірно, маючи на увазі тимчасовий уряд на чолі з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", продовжили переговори та обговорили ймовірні вимоги сирійської сторони, щоб Росія покинула Хмеймім і Тартус не пізніше 20 лютого 2025 року.

В Інституті також послалися на слова помічника президента Росії Юрія Ушакова, який 23 грудня заявив, що Москва контактує з новою владою в Сирії як по дипломатичних, так і по військових каналах.

Евакуація російських військ з Сирії

У Сирії після захоплення повстанцями угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" ключових міст і столиці Дамаску та втечі з країни диктатора Башара Асада, армія Росії почала часткове виведення своїх військ.

За даними української розвідки, росіяни мають серйозні проблеми з виведенням із країни своїх солдатів.

Так, днями група військових РФ "застрягла" у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta.

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