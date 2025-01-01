В ISW підбили підсумки здобутків РФ в Україні минулого року й дали прогноз на 2025-й

У 2024 році російські війська завоювали 4168 квадратних кілометрів, серед яких переважно поля та невеликі населені пункти в Україні та Курській області. При цьому армія РФ втратила 427 тисяч військових.

Аналітики Інституту зазначили, що російське військове командування переважно віддавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківської області у 2024 році, але не змогло досягти цих цілей.

В Інституті зазначили, що за оцінками західних та українських джерел, Росія планувала до кінця 2024 року захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Однак повільне просування російських військ на початку та в середині 2024 року, змусило російське військове командування переоцінити свої плани та визначити головним наступальним завданням до кінця року захоплення Покровська.

В ISW нагадали, що російські війська за весь 2024 рік захопили чотири населені пункти середнього розміру - Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове. Найбільше з них налічувало понад 31 тисячі осіб довоєнного населення. Однак у грудні успіхи росіян уповільнилися.

"Російським військам знадобиться трохи більше двох років, щоб захопити решту Донецької області з темпами просування до 2024 року. І то, це можливо, якщо припустити, що всі наступи РФ будуть обмежені Донецькою областю та що вони зможуть захопити великі міські території так само легко, як невеликі села та поля", - йдеться у звіті ISW.

Натомість, переконані в Інституті вивчення війни, для реалізації таких планів, ЗСУ ще належить зупинити російські війська від просування в їхніх пріоритетних секторах. Тому допомога Заходу залишається критично важливою для здатності України стабілізувати лінію фронту у 2025 році.