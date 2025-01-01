В ISW подвели итоги достижений РФ в Украине в прошлом году и дали прогноз на 2025-й

В 2024 году российские войска завоевали 4168 квадратных километров, среди которых преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом армия РФ потеряла 427 тысяч военных.

Аналитики Института отметили, что российское военное командование преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковской области в 2024 году, но не смогло достичь этих целей.

В Институте отметили, что по оценкам западных и украинских источников, Россия планировала до конца 2024 года захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение российских войск в начале и в середине 2024 года, заставило российское военное командование переоценить свои планы и определить главной наступательной задачей до конца года захват Покровска.

В ISW напомнили, что российские войска за весь 2024 год захватили четыре населенных пункта среднего размера - Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово. Самый большой из них насчитывал более 31 тысячи человек довоенного населения. Однако в декабре успехи россиян замедлились.

"Российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. И то, это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля", - говорится в отчете ISW.

Впрочем, убеждены в Институте изучения войны, для реализации таких планов, ВСУ еще предстоит остановить российские войска от продвижения в их приоритетных секторах. Поэтому помощь Запада остается критически важной для способности Украины стабилизировать линию фронта в 2025 году.