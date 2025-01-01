В ISW подвели итоги достижений РФ в Украине в прошлом году и дали прогноз на 2025-й
В 2024 году российские войска завоевали 4168 квадратных километров, среди которых преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом армия РФ потеряла 427 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики Института отметили, что российское военное командование преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковской области в 2024 году, но не смогло достичь этих целей.
В Институте отметили, что по оценкам западных и украинских источников, Россия планировала до конца 2024 года захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение российских войск в начале и в середине 2024 года, заставило российское военное командование переоценить свои планы и определить главной наступательной задачей до конца года захват Покровска.
В ISW напомнили, что российские войска за весь 2024 год захватили четыре населенных пункта среднего размера - Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово. Самый большой из них насчитывал более 31 тысячи человек довоенного населения. Однако в декабре успехи россиян замедлились.
"Российским войскам понадобится чуть больше двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. И то, это возможно, если предположить, что все наступления РФ будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля", - говорится в отчете ISW.
Впрочем, убеждены в Институте изучения войны, для реализации таких планов, ВСУ еще предстоит остановить российские войска от продвижения в их приоритетных секторах. Поэтому помощь Запада остается критически важной для способности Украины стабилизировать линию фронта в 2025 году.
Ситуация на фронте
В течение 31 декабря на фронте произошло 188 боевых столкновений. Наиболее активно враг штурмует позиции ВСУ на четырех направлениях в Донецкой области.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несвоевременное предоставление странами Запада достаточного количества оружия, позволили Кремлю перестроить армию для длительной войны против Украины.
Украинские военные отметили, что потери россиян во время штурмов могут достигать 2000 человек в сутки.
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