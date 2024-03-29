ISW оцінив територію України, захоплену російською армією у 2024 році

За оцінками ISW, у період з 1 січня по 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж за останні три місяці 2023 року. Такі темпи просування можуть бути пов'язані з поєднанням нестачі техніки в України та сприятливіших погодних умов взимку, ніж восени.

"Однак це незначне збільшення темпів російського наступу не відображає загрози російського оперативного успіху на тлі затримок, що продовжуються, з американською допомогою у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

За даними інституту, обмеження у матеріальному забезпеченні обмежують можливості українських сил проводити ефективні оборонні операції, а також дають російським силам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до того, що російські сили зможуть досягти значних оперативних успіхів у майбутньому.

"Надходження достатньої та регулярної західної допомоги в галузі безпеки та вирішення українських проблем з людськими ресурсами звузять ці можливості для російських сил і нададуть українським силам можливість перешкодити російським силам досягти навіть незначних тактичних успіхів, погіршити російські наступальні можливості та підготуватися для майбутніх контрнаступальних операцій зі звільнення території України", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для Сил оборони України. Зокрема 17 лютого довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення. Згодом росіяни змогли захопити ще кілька населених пунктів у районі міста.

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії. За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці". Коментуючи ситуацію довкола Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.