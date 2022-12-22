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В ISW оцінили, чи вдасться Росії серйозно наростити чисельність своєї армії

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Четвер 22 грудня 2022 07:47
В ISW оцінили, чи вдасться Росії серйозно наростити чисельність своєї армії Фото: РФ не вдасться серйозно наростити чисельність своєї армії (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Росії оголосили про наміри збільшити чисельність власної армії. Однак плани агресора навряд чи збудуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль знову звинуватив Північноатлантичний альянс у "військовій загрозі" РФ.

"Зокрема міністр оборони Сергій Шойгу говорив, що експансія НАТО біля російських кордонів, включаючи прагнення Фінляндії та Швеції до членства, вимагає "належної" відповіді Росії для створення групи військ на північному заході", - мовиться у звіті.

В ISW вказують, що опісля він запропонував збільшити чисельність армії. Глава Міноборони поінформував на нарощення кількості ЗС РФ до 1,5 мільйона солдатів, у тому числі 695 тисяч контрактників.

"Проте, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни Росії в Україні. Адже Москва не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, про формування якої заявляли ще у 2020 році", - переконані фахівці.

В Інституті підкреслили, що російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси значно скоротилися після повномасштабного вторгнення. Навчальний потенціал РФ також зменшився з 24 лютого, частково через те, що було розгорнуто навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні.

"Пропозиції Шойгу можуть стати лише виступом для заспокоєння спільноти мілблогерів, які звинуватили Кремль у несерйозному веденні війни. Він також встановлює інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань або суттєвого нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі", - додають аналітики.

Нагадаємо, в ISW переконані, що Путін не збирається застосовувати ядерну зброю на полі бою.

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