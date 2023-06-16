ISW: наступальні операції ЗСУ створюють умови для ширшого контрнаступу

Ситуація на фронті

Українські військові продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня досягли успіхів.

Як заявив прес-секретар Генштабу ЗСУ Олександр Штапун, бійці провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. У прес-центрі групи військ "Таврія" повідомили, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області, і стверджували, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що наші війська просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області та звільнили 7 населених пунктів у цих районах з моменту початку контрнаступальних операцій

Контрнаступ ще не почався?

Проте радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив 15 червня, що ЗСУ ще не розпочали контрнаступ "як такий", але визнав, що війська ведуть наступальні дії.

Це, зазначається у звіті, може вказувати на те, що ЗСУ ще не розпочали своїх основних зусиль.

За оцінкою експертів ISW, наступальні операції ЗСУ, що тривають, ймовірно, створюють умови "для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі й, отже, являють собою початкову фазу триваючого контрнаступу".

У РФ розповідають про "успішну оборону"

Російські "воєнкори" продовжують приписувати нібито переважаючі російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і оборонну доктрину за "успішну оборону" військ РФ від українських контрнаступних операцій на півдні країни.

Відомий російський блогер стверджував, що війська РФ здійснюють "стратегічну оборону", яка спрямована на те, щоб виснажити наступаючі сили ЗСУ у тривалих позиційних боях уздовж першої лінії оборони, а потім почати контратаки проти ослаблених українських штурмових частин.

В Інституті вивчення війни, як і раніше, вважають, що російські сили ведуть доктринально обґрунтовані оборонні операції на цій ділянці, в яких перший ешелон сил відбиває або сповільнює атакуючі сили, перш ніж другий ешелон військ контратакує будь-який прорив противника.

Інший відомий російський блогер стверджував, що російські комплекси РЕБ нібито не дозволяють українським силам використовувати високоточні боєприпаси, керовані GPS-координатами, і сильно порушують український радіозв'язок.

"Воєнкор" зокрема стверджував, що війська РФ використовують комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" для порушення роботи датчиків українських засобів повітряної розвідки та комплекси РЕБ "Красуха-4" для придушення зв'язку із супутниковими сигналами в радіусі 300 км.

Аналіз тактики російських окупантів на Запорізькому напрямі

Аналітики ISW раніше оцінювали, що російські можливості РЕБ відіграли вирішальну роль в ускладненні українських атак на Запорізькому напрямку, хоча неясно, чи є "успішна російська тактика" РЕБ, що триває, результатом переважаючих можливостей або більш ефективного використання цих систем РФ.

Експерти також раніше зазначали, що початкові українські атаки та російські оборонні операції не слід екстраполювати, щоб "передбачити результат усіх українських контрнаступних операцій".

Ключові висновки

Рано вранці 15 червня РФ завдала чергової серії ракетних та безпілотних ударів по території України.

ЗС РФ роблять початкові зусилля щодо створення нових корпусних та армійських формувань для реалізації заявленого міністром оборони Сергієм Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію збройних сил до 2026 року, хоча ці нові формування ще не укомплектовані та не функціонують.

Глава Чечені Рамзан Кадиров направив чеченський спецназ "Ахмат" до прикордонних районів Бєлгородської області, ймовірно, у рамках постійних зусиль зі зближення з Міноборони РФ.

Західні держави можуть надати Україні винищувачі F-16 та додаткові танки Leopard у найближчі місяці.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Українські та російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута, і станом на 15 червня російські сили нібито відвоювали територію.

Повідомляється, що українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк.

Російські та українські війська вели наступальні операції на заході Донецької області.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували наступальні операції на заході Запорізької області.

Українська розвідка повідомила, що російські сили починають виведення зі складу спеціалізованих штурмових загонів розміром з роту і передають їхній особовий склад у "добровольчі формування".

Повідомляється, що українські партизани влаштували диверсію на залізниці в окупованому Мелітополі, хоча ISW не виявила ні візуального підтвердження, ні російського підтвердження атаки.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Сили оборони України з початку червня почали відсувати російських окупантів на лінії фронту. Водночас, за словами українських чиновників, контрнаступ ще не розпочався. При цьому бійці ЗСУ вже звільнили 7 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, зараз іде наступ і оборонні дії ЗСУ з різних напрямків, і наші військові відсунули ворога на відстань близько кілометра.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.