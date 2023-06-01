ISW: Кадиров не зважується кидати свої сили в Україну для наступу замість "вагнерівців"

Кадиров отримав наказ наступати в Україні

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, ймовірно, отримав від Кремля наказ розпочати наступальні операції в Україні після виведення "вагнерівців" із Бахмута.

Він заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ та взяли на себе відповідальність за лінію фронту у Донецькій області України. Також Кадиров розповів, що його підрозділам необхідно розпочати "активні бойові дії" та "звільнити низку населених пунктів".

За його словами, чеченський загін спеціального призначення "Ахмат" (спецназ) та полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька.

У Міноборони РФ також заявили, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу та спецназу "Ахмат" вели наступальні дії на Мар'їнському напрямі.

Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало Росгвардії та "ахматівцям" розпочати наступальні дії вздовж лінії фронту, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

Кадировці зайнялися "тактичною підготовкою"

Глава Чечні також заявив, що ці підрозділи вже розпочали тактичну підготовку до цих наступальних дій і що наступальні дії підрозділів "Ахмат" почалися до того, як Сили оборони України перейшли в контрнаступ.

Експерти ISW зазначають, що поки що не виявили ознак чеченських наступальних операцій у Запорізькій та Херсонській областях.

Заявлене повернення чеченських сил до наступальних операцій вирве кадировців із майже річної перерви в участі у високоінтенсивних бойових діях в Україні.

Так, чеченські сили здебільшого діяли у тилу після участі у штурмах Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська, за винятком деяких наступальних дій у районі Білогорівки Луганської області.

Аналітики Інституту вивчення війни фіксували, як кадировці діяли як поліцейські сили в тилу на окупованих територіях півдня України та проводили локальні бойові розвідувальні операції в Запорізькій області.

Основні сили Кадирова у Чечні

Кадиров стверджував, що 3300 військовослужбовців полку "Північ-Ахмат" перебували у Чечні станом на 8 травня. За оцінкою ISW він, можливо, консервував свої сили, а не відправляв їх на передову.

"Обмежена участь чеченських підрозділів на передовій поряд з упором Кадирова на вербування може свідчити про те, що Кадиров не наважується задіяти свої сили для проведення наступальних операцій в Україні, незважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи", - йдеться у звіті.

Ключові висновки

Кремль, можливо, намагається знову представити кадировців як головну наступальну силу після того, як "вагнерівці" відійшли з лінії фронту.

Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова із засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним і знову наголосити на федеральній владі над чеченськими силами.

Офіційні російські відповіді на недавні атаки на РФ, ймовірно, залишаються недостатніми, щоб задовольнити прагнення російського ультранаціоналістичного інформаційного простору до ескалації війни.

Війська РФ завдали наземних ударів на північний захід від Сватового і на південь від Кремінної.

Російські сили провели обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.

Війська РФ продовжують концентруватися на півдні України.

Судячи з усього, Держдума РФ розглядає заходи щодо легалізації призову на військову службу російських чоловіків, які перебували або були ув'язнені.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна має новий спосіб репатріації українських дітей, викрадених Росією.

Втрати "вагнерівців" та ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з території Бахмуту вже 1 червня.

Коментуючи заяву "кухаря Путіна", речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що терорист намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки розуміє, що кілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.

За оцінками Міноборони України, на Бахмутському напрямку окупанти втратили близько 70 тисяч особового складу. У США оцінювали втрати російських загарбників нам у 100 тисяч. Сам Пригожин стверджував, що в боях знищено близько 20 тисяч його найманців.

У самому Бахмуті на околицях міста залишаються українські захисники. Як заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр, ЗСУ призупинили наступальний потенціал ворога на Бахмутському напрямку. Так, нині сторони готуються до продовження боротьби.

Окупанти в цей час займаються перегрупуванням військ, замінюючи "вагнерівців" на регулярні війська. Бійці ЗСУ заважають росіянам реалізовувати свої плани. Завдяки тому, що наші військові зайняли частину висот навколо міста, їм успішно вдається ускладнювати завдання ворогу.