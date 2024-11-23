ISW дізнався про плани РФ щодо випробувальних пусків балістичних ракет

РФ знову планує провести випробувальні пуски балістичних ракет. Вони відбудуться вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчання війни (ISW).
Як пишуть аналітики, Росія може додатково провести випробувальні запуски таких же чи подібних балістичних ракет найближчими днями "для досягнення того ж риторичного ефекту".
У підтвердження цього, ISW посилається на російські джерела, які стверджували, що Росія закриє частину свого повітряного простору 23-24 листопада для випробування ракети, "але не уточнили, який саме тип ракети випробовують російські сили".
21 листопада російські війська атакували ракетами Україну. Окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і сім Х-101. Зокрема, ракетами був атакований Дніпро, де постраждали двоє людей, було пошкоджено підприємство та Центр реабілітації інвалідів.
Пізніше, цього ж дня, Путін зробив заяву, в якій розповів, що нібито РФ провела випробування нової ракети "Орєшнік", вдаривши по Дніпру. За словами Путіна, нібито у РФ є запас таких ракет.
Як пізніше розповів глава ГУР Кирило Буданов, назва ракети "Орєшнік" є назвою науково-дослідної роботи, за якою вона вироблялася. А ось система її запуску називається "Кедр".
Докладніше про те, навіщо Путін вигадав "Орєшнік", на кого розрахована демонстрація сили і чи можуть повторитися такі удари, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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