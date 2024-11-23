ISW дізнався про плани РФ щодо випробувальних пусків балістичних ракет

Удар ракетою "Орєшнік" по Дніпру

21 листопада російські війська атакували ракетами Україну. Окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і сім Х-101. Зокрема, ракетами був атакований Дніпро, де постраждали двоє людей, було пошкоджено підприємство та Центр реабілітації інвалідів.

Пізніше, цього ж дня, Путін зробив заяву, в якій розповів, що нібито РФ провела випробування нової ракети "Орєшнік", вдаривши по Дніпру. За словами Путіна, нібито у РФ є запас таких ракет.

Як пізніше розповів глава ГУР Кирило Буданов, назва ракети "Орєшнік" є назвою науково-дослідної роботи, за якою вона вироблялася. А ось система її запуску називається "Кедр".

Докладніше про те, навіщо Путін вигадав "Орєшнік", на кого розрахована демонстрація сили і чи можуть повторитися такі удари, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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