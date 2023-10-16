ЗСУ просуваються на заході Запорізької області - карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, 15 жовтня російські війська провели наступальні операції під Куп'янськом, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Сіньківки та Іванівки. Відбито російські атаки поблизу Макіївки, Серебрянського лісництва та Торського.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Сіньківки на Куп'янському напрямі. Також війська відбили українські атаки поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Діброви, району Серебрянського лісництва та Ямполівки на лінії Сватово-Кременне.

ISW не знайшов підтвердження інформації військових блогерів про просування російських військ у невстановленому районі поблизу Орлянки та захоплення російськими військами Сіньківки. Також не виявлено підтвердження просування на "кілька" кілометрів у невстановленому районі вздовж лінії Сватово-Кременна просування.

Операція №2 - Донецька область

За словами інституту, 15 жовтня українські війська продовжили контрнаступ у районі Бахмута і досягли незначних успіхів. Генштаб повідомив, що українські війська відобразили чотири російські наступи на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

На опублікованих окупантами геолокаційних кадрах видно завдання ударів по українських позиціях біля залізничної лінії на північ від Кліщіївки, що вказує на незначні успіхи України в цьому районі.

15 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи військ відбили українські атаки в районі Кліщіївки, Дубово-Васильівки та Оріхово-Васильівки.

За повідомленнями інституту, 15 жовтня російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки, але не досягли якихось підтверджених успіхів. ISW не виявив жодних ознак того, що заяви Росії про російський вогневий контроль над українськими ЗРК у районі Авдіївки відповідають дійсності

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили понад 15 російських атак поблизу Авдіївки; на північ від Авдіївки в районі Степового та Кераміку; на південний захід від Авдіївки в районі Тоненького, Північного та Первомайського. Українські сили відбили більше 15 російських атак у районі Мар'їнки.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські війська провели безуспішні контратаки поблизу Першотравневого та на північно-східній околиці Авдіївки у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Один російський блогер стверджував, що українські війська проводять контратаки в районі Авдіївки невеликими штурмовими групами до 15 осіб.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Донецька, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український військовий блогер заявив, що російські війська, можливо, готуються до атак поблизу Вугледара, щоб відтіснити українські сили з дистанції обстрілу залізничної лінії, яку Росія прагне відновити задля підтримки матеріально-технічного забезпечення на півдні України.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також заявив, що підрозділи російської армії намагалися відтіснити українські сили від Новомихайлівки, атакуючи із Солодкого та Славного, але захопили лише кілька плацдармів поблизу Солодкого.

"Південна вісь"

За повідомленнями ISW, 15 жовтня українські війська продовжили обмежені наступальні операції у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед. Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку на північ від Приютного

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки в районі Старомайорська 14 та 15 жовтня. Також продовжили обмежені наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей та нещодавно просунулися вперед. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 14 жовтня, видно, як підрозділи російської мотострілецької бригади захоплюють українську позицію на північний захід від Приютного.

Українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області 15 жовтня і, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед. За повідомленнями Генштабу, українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська використовують нещодавні російські контратаки для просування на заході Запорізької області. Машовець заявив, що українські сили, ймовірно, просунулися у напрямку Вербового після російських контратак у цьому районі останніми днями.

Машовець також заявив, що українські сили розпочали поступове просування в районі Копані та на схід від Нестерянки з півночі після того, як підрозділи російського ВДВ контратакували з цих районів. Машовець також заявив, що російські підрозділи відійшли з північного Новопрокопівки в центральну після контратак і що північне Новопрокопівка в даний час є "сірою зоною", що оспорюється.

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки вздовж лінії Роботино-Новопрокопування-Вербове.

Відомий російський блогер стверджував, що російські війська відтіснили українські війська з кількох позицій вздовж лінії Роботино-Вербово 14 жовтня. Інший російський блогер стверджував, що російські війська контратакували вздовж лінії Копані-Роботино-Новопрокопування-Вербово та оточили кілька українських позицій біля Вербово 14 жовтня та продовжили контратаки 15 жовтня.

Російські джерела продовжували обговорювати українську активність на островах у дельті річки Дніпро у Херсонській області. Російські джерела стверджували, що російські війська відтіснили українські війська з невказаних островів у дельті річки Дніпро. Російські блогери продовжували висловлювати стурбованість щодо можливої майбутньої української операції на східному (лівобережжі) Херсонської області.

Український чиновник зазначив, що російські війська, можливо, змінюють свою бойову позицію у Чорному морі внаслідок ударів України по об'єктах Чорноморського флоту.

Представник Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські військово-морські судна більше не намагаються блокувати українські порти, але російська тактична авіація постійно активна у Чорному морі та порушує морські транспортні маршрути поблизу острова Снейк.

Гуменюк заявив, що російське військово-морське угруповання, яке зараз перебуває в Чорному морі, складається з 12 суден і що російські судна, відкликані в Новоросійськ, все ще здатні завдавати ударів по Україні ракетами великої дальності і безпілотниками.