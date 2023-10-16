ВСУ продвигаются в Запорожской области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, 15 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском, но не добились никаких подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Синьковки и Ивановки. Отбиты российские атаки вблизи Макеевки, Серебрянского лесничества и Торского.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки на Купянском направлении. Также войска отразили украинские атаки вблизи Новоегоровки, Макеевки, Диброва, района Серебрянского лесничества и Ямполевки на линии Сватово-Кременное

ISW не нашел подтверждения информации военных блогеров об продвижении российских войск в неустановленном районе близ Орлянки и захвата российскими войсками Синьковки. Также не обнаружено подтверждения продвижения на “несколько” километров в неустановленном районе вдоль линии Сватово-Кременная продвижения.

Операция №2 - Донецкая область

По словам института, 15 октября украинские войска продолжили контрнаступление в районе Бахмута и добились незначительных успехов. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

На опубликованных оккупантами геолокационных кадрах видно нанесение ударов по украинским позициям у железнодорожной линии к северу от Клещиевки, что указывает на незначительные успехи Украины в этом районе.

15 октября Министерство обороны России заявило, что подразделения войск отразили украинские атаки в районе Клещиевки, Дубово-Васильевки и Орехово-Васильевки.

По сообщениям института, 15 октября российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. ISW не обнаружил никаких признаков того, что заявления России о российском огневом контроле над украинскими ЗРК в районе Авдеевки соответствуют действительности

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили более 15 российских атак вблизи Авдеевки; к северу от Авдеевки в районе Степового и Керамика; к юго-западу от Авдеевки в районе Тоненького, Северного и Первомайского. Украинские силы отразили более 15 российских атак в районе Марьинки.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что украинские войска провели безуспешные контратаки вблизи Первомайского и на северо-восточной окраине Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода. Один российский блоггер утверждал, что украинские войска проводят контратаки в районе Авдеевки небольшими штурмовыми группами численностью до 15 человек.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский военный блоггер заявил, что российские войска, возможно, готовятся к атакам вблизи Угледара, чтобы оттеснить украинские силы с дистанции обстрела железнодорожной линии, которую Россия стремится восстановить для поддержки материально-технического обеспечения на юге Украины.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец также заявил, что подразделения российской армии пытались оттеснить украинские силы от Новомихайловки, атакуя из Сладкого и Славного, но захватили лишь несколько плацдармов вблизи Сладкого.

"Южная ось"

По сообщениям ISW, 15 октября украинские войска продолжили ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку к северу от Приютного

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки в районе Старомайорска 14 и 15 октября. Также продолжили ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и недавно продвинулись вперед. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 14 октября, видно, как подразделения российской мотострелковой бригады захватывают украинскую позицию к северо-западу от Приютного.

Украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 15 октября и, как сообщается, недавно продвинулись вперед. По сообщениям Генштаба, украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска используют недавние российские контратаки для продвижения на западе Запорожской области. Машовец заявил, что украинские силы, вероятно, продвинулись в направлении Вербового после российских контратак в этом районе в последние дни.

Машовец также заявил, что украинские силы начали постепенное продвижение в районе Копани и к востоку от Нестерянки с севера после того, как подразделения российского ВДВ контратаковали из этих районов. Машовец также заявил, что российские подразделения отошли из северной Новопрокоповки в центральную после контратак и что северная Новопрокоповка в настоящее время является оспариваемой “серой зоной”.

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вдоль линии Роботино-Новопрокоповка-Вербовое.

Известный российский блоггер утверждал, что российские войска оттеснили украинские войска с нескольких позиций вдоль линии Роботино-Вербово 14 октября. Другой российский блоггер утверждал, что российские войска контратаковали вдоль линии Копани-Роботино-Новопрокоповка-Вербово и окружили несколько украинских позиций возле Вербово 14 октября и продолжили контратаки 15 октября.

Российские источники продолжали обсуждать украинскую активность на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Российские источники утверждали, что российские войска оттеснили украинские войска с неуказанных островов в дельте реки Днепр. Российские блогеры продолжали выражать обеспокоенность по поводу возможной будущей украинской операции на восточном (левобережье) Херсонской области.

Украинский чиновник указал, что российские войска, возможно, меняют свою боевую позицию в Черном море в результате ударов Украины по объектам Черноморского флота.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские военно-морские суда больше не пытаются блокировать украинские порты, но российская тактическая авиация постоянно активна в Черном море и нарушает морские транспортные маршруты вблизи острова Снейк.

Гуменюк заявил, что российская военно-морская группировка, находящаяся в настоящее время в Черном море, состоит из 12 судов и что российские суда, отозванные в Новороссийск, все еще способны наносить удары по Украине ракетами большой дальности и беспилотниками.