ВСУ продвигаются в Запорожской области: карты ISW

Украинские войска ведут наступательные операции на нескольких направлениях. Так на Луганском направлении ВСУ отразили российские атаки вблизи Макеевки, Серебрянского лесничества и Торского.
В Донецкой области украинские войска контратаковали под Авдеевкой и отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
По сообщениям ISW, 15 октября российские войска провели наступательные операции под Купянском, но не добились никаких подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Синьковки и Ивановки. Отбиты российские атаки вблизи Макеевки, Серебрянского лесничества и Торского.
Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки на Купянском направлении. Также войска отразили украинские атаки вблизи Новоегоровки, Макеевки, Диброва, района Серебрянского лесничества и Ямполевки на линии Сватово-Кременное
ISW не нашел подтверждения информации военных блогеров об продвижении российских войск в неустановленном районе близ Орлянки и захвата российскими войсками Синьковки. Также не обнаружено подтверждения продвижения на “несколько” километров в неустановленном районе вдоль линии Сватово-Кременная продвижения.
Операция №2 - Донецкая область
По словам института, 15 октября украинские войска продолжили контрнаступление в районе Бахмута и добились незначительных успехов. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
На опубликованных оккупантами геолокационных кадрах видно нанесение ударов по украинским позициям у железнодорожной линии к северу от Клещиевки, что указывает на незначительные успехи Украины в этом районе.
15 октября Министерство обороны России заявило, что подразделения войск отразили украинские атаки в районе Клещиевки, Дубово-Васильевки и Орехово-Васильевки.
По сообщениям института, 15 октября российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. ISW не обнаружил никаких признаков того, что заявления России о российском огневом контроле над украинскими ЗРК в районе Авдеевки соответствуют действительности
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили более 15 российских атак вблизи Авдеевки; к северу от Авдеевки в районе Степового и Керамика; к юго-западу от Авдеевки в районе Тоненького, Северного и Первомайского. Украинские силы отразили более 15 российских атак в районе Марьинки.
Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что украинские войска провели безуспешные контратаки вблизи Первомайского и на северо-восточной окраине Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода. Один российский блоггер утверждал, что украинские войска проводят контратаки в районе Авдеевки небольшими штурмовыми группами численностью до 15 человек.
Российские войска продолжили наступательные операции в районе Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец также заявил, что подразделения российской армии пытались оттеснить украинские силы от Новомихайловки, атакуя из Сладкого и Славного, но захватили лишь несколько плацдармов вблизи Сладкого.
По сообщениям ISW, 15 октября украинские войска продолжили ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку к северу от Приютного
Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки в районе Старомайорска 14 и 15 октября. Также продолжили ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей и недавно продвинулись вперед. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 14 октября, видно, как подразделения российской мотострелковой бригады захватывают украинскую позицию к северо-западу от Приютного.
Украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 15 октября и, как сообщается, недавно продвинулись вперед. По сообщениям Генштаба, украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска используют недавние российские контратаки для продвижения на западе Запорожской области. Машовец заявил, что украинские силы, вероятно, продвинулись в направлении Вербового после российских контратак в этом районе в последние дни.
Машовец также заявил, что украинские силы начали постепенное продвижение в районе Копани и к востоку от Нестерянки с севера после того, как подразделения российского ВДВ контратаковали из этих районов. Машовец также заявил, что российские подразделения отошли из северной Новопрокоповки в центральную после контратак и что северная Новопрокоповка в настоящее время является оспариваемой “серой зоной”.
Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вдоль линии Роботино-Новопрокоповка-Вербовое.
Известный российский блоггер утверждал, что российские войска оттеснили украинские войска с нескольких позиций вдоль линии Роботино-Вербово 14 октября. Другой российский блоггер утверждал, что российские войска контратаковали вдоль линии Копани-Роботино-Новопрокоповка-Вербово и окружили несколько украинских позиций возле Вербово 14 октября и продолжили контратаки 15 октября.
Российские источники продолжали обсуждать украинскую активность на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Российские источники утверждали, что российские войска оттеснили украинские войска с неуказанных островов в дельте реки Днепр. Российские блогеры продолжали выражать обеспокоенность по поводу возможной будущей украинской операции на восточном (левобережье) Херсонской области.
Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские военно-морские суда больше не пытаются блокировать украинские порты, но российская тактическая авиация постоянно активна в Черном море и нарушает морские транспортные маршруты вблизи острова Снейк.
Гуменюк заявил, что российская военно-морская группировка, находящаяся в настоящее время в Черном море, состоит из 12 судов и что российские суда, отозванные в Новороссийск, все еще способны наносить удары по Украине ракетами большой дальности и беспилотниками.
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