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Истребители США дважды поднимались в воздух над Гавайями из-за военных учений России

Автор: РБК-Украина

Истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов дважды пролетали над Гавайями в качестве меры предосторожности против российских бомбардировщиков, тренирующихся в регионе. Военная техника РФ была слишком близко к американским ПВО.

Об этом сообщает ABC News.

Официальный представитель оборонного ведомства США сообщил, что 13 и 18 июня F-22 Raptors были отправлены на патрулирование с объединенной базы Перл-Харбор-Хикэм близ Гонолулу в связи с масштабными российскими военными учениями, проходившими у побережья Гавайских островов.

Официальный представитель оборонного ведомства США сообщил ABC News, что российские самолеты подошли не ближе, чем на 240 километров к побережью Гавайев.

Второй представитель оборонного ведомства США сообщил, что российские бомбардировщики даже не входили в опознавательную зону ПВО. Поэтому F-22 не перехватывали российские военные самолеты, а были отправлены в воздух в основном в качестве меры предосторожности на случай, если они пересекут зону ПВО, которая сама по себе была бы защитой от их проникновения в территориальное воздушное пространство США.

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ГавайиистребителиСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация