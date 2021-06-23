Винищувачі США двічі піднімалися в повітря над Гаваями через військові навчання Росії

Офіційний представник оборонного відомства США повідомив, що 13 і 18 червня F-22 Raptors були відправлені на патрулювання з об'єднаної бази Перл-Харбор-Хікем поблизу Гонолулу у зв'язку з масштабними російськими військовими навчаннями, що проходили біля узбережжя Гавайських островів.

Офіційний представник оборонного відомства США повідомив ABC News, що російські літаки підійшли не ближче, ніж на 240 кілометрів до узбережжя Гаваїв.

Другий представник оборонного відомства США повідомив, що російські бомбардувальники навіть не входили в розпізнавальну зону ППО. Тому F - 22 не перехоплювали російські військові літаки, а були відправлені в повітря в основному в якості запобіжного заходу на випадок, якщо вони перетнуть зону ППО, яка сама по собі була б захистом від їх проникнення в територіальний повітряний простір США.