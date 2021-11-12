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Истребители Бельгии перехватили российские бомбардировщики Ту-160

Автор: Дмитрий Кузнецов

Истребители бельгийских военно-воздушных сил F-16 перехватили два российских бомбардировщика Ту-160. Боевые самолеты РФ вошли в зону ответственности Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Королевских ВВС Нидерландов.

"F-16 бельгийских ВВС перехватили два российских самолета после того, как они вошли в зону ответственности (Нидерландов - ред.)", - говорится в сообщении.

В каком именно районе произошел перехват российских самолетов не уточняется. В нидерландских ВВС отметили, что истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков Ту-160.

Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили о привлечении российских бомбардировщиков к контролю территории страны.

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Российская ФедерацияНидерланды