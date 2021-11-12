Винищувачі Бельгії перехопили російські бомбардувальники Ту-160

Винищувачі бельгійських військово-повітряних сил F-16 перехопили два російські бомбардувальники Ту-160. Бойові літаки РФ увійшли в зону відповідальності Нідерландів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Королівських ВПС Нідерландів.
"F-16 бельгійських ВПС перехопили два російські літаки після того, як вони увійшли в зону відповідальності (Нідерландів - ред.)", - йдеться в повідомленні.
В якому саме районі відбулося перехоплення російських літаків не уточнюється. У Нідерландських ВПС зазначили, що винищувачі вилетіли на перехоплення двох бомбардувальників Ту-160.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі заявили про залучення російських бомбардувальників до контролю території країни.