Винищувачі НАТО тричі за день вилетіли на перехоплення військових літаків РФ

Фото: винищувач ВПС Німеччини (Wikimedia Commons)

У небі над Балтикою були помічені несанкціоновані польоти чотирьох російських літаків

Винищувачі ВПС Німеччини Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії 21 листопада три рази вилітали з естонської авіабази на перехоплення чотирьох російських військових літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт командування військово-повітряних сил НАТО.

У небі над Балтикою зафіксували російські транспортні літаки і винищувач. Перший з них - транспортний Ан-26 - був помічений біля узбережжя Литви. Він вилетів з Калінінградської області, не повідомивши про план свого польоту. На його перехоплення піднялися два німецькі винищувачі Eurofighter.

Через дві години поряд із повітряним простором НАТО був помічений винищувач Міг-29. Для його супроводу також вилетів німецький винищувач.

Ще через деякий час, не повідомивши про маршрут польоту, з Ленінградської області до Калінінградської вилетіли два російські військово-транспортні літаки Іл-76. Назустріч їм також вилетіли винищувачі НАТО.

Проте, у звіті підкреслили, що всі російські літаки летіли в міжнародному повітряному просторі. А перехоплення винищувачами НАТО - звичайний запобіжний захід.

Нагадаємо, в кінці жовтня Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, що наблизилися до повітряного простору країни.