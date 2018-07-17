Истребители НАТО шесть раз зафиксировали над Балтикой самолеты РФ на прошлой неделе

Так, часть российских самолетов летела с выключенными транспондерами

Военные российские самолеты были зафиксированы в международном воздушном пространстве над Балтикой шесть раз в течение прошлой недели. Об этом сообщает издание Delfi, ссылаясь на заявление Министерства обороны Литвы.

Указано, что истребители НАТО, которые несут дежурство в странах Балтии, шесть раз сопровождали российские военные самолеты.

"Истребители воздушной полиции НАТО, которые несут дежурство в странах Балтии, на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, которые летели в международном воздушном пространстве над Балтикой", - отмечает издание.

В литовском министерстве указали, что среди самолетов РФ были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик "Ил-22".

Подчеркивается, что часть из них летела с выключенными транспондерами.

Напомним, ранее сообщалось, что российского военного атташе Андрея Фалилеева вызвало Министерство обороны Южной Кореи, поскольку российские военные самолеты вторглись в зону идентификации воздушной обороны страны.