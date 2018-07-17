Винищувачі НАТО шість разів зафіксували над Балтикою літаки РФ за минулий тиждень

Так, частина російських літаків летіла з вимкненими транспондерами

Військові російські літаки були зафіксовані у міжнародному повітряному просторі над Балтикою шість разів за минулий тиждень. Про це повідомляє видання Delfi, посилаючись на заяву Міністерства оборони Литви.

Вказано, що винищувачі НАТО, які несуть чергування у країнах Балтії, шість разів супроводжували російські військові літаки.

"Винищувачі повітряної поліції НАТО, що несуть чергування у країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря, щоб розпізнати і супроводити російські військові літаки, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтикою", - зазначає видання.

У литовському міністерстві вказали, що серед літаків РФ були військово-транспортні, а також винищувачі і бомбардувальник "Іл-22".

Підкреслюється, що частина з них летіла з вимкненими транспондерами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російського військового аташе Андрія Фалілеєва викликало Міністерство оборони Південної Кореї, оскільки російські військові літаки вторглися у зону ідентифікації повітряної оборони країни.