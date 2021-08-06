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Истребители Британии перехватили самолет РФ над Черным морем

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 августа самолет РФ вошел в воздушное пространство НАТО над Черным морем. В ответ Великобритания выпустила истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Королевских воздушных сил.

Отмечено, что после появления в небе британских истребителей, российское воздушное судно развернулось и покинуло воздушное пространство НАТО.

"Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести в этом районе боевое воздушное патрулирование...когда мы приблизились к нему в этом районе, самолет развернулся, ушел от нас и оставил воздушное пространство", - говорится в сообщении

Напомним, в США заявили о рекордном перехвате самолетов РФ со времен холодной войны.

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Российская ФедерацияЧерное мореВеликобританияперехватСамолет