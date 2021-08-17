Истребители Британии перехватили боевой самолет России над Черным морем

Два истребителя британских военно-воздушных сил перехватили над Черным морем российский тактический бомбардировщик Су-24. Самолет находился недалеко от побережья Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Румынии .

Отмечается, что днем 17 августа вблизи района полетной информации Бухареста в международном воздушном пространстве над Черным морем был обнаружен самолет РФ. На его перехват Объединенный центр воздушных операций НАТО поднял два многоцелевых истребителя ВВС Британии Eurofighter Typhoon.

Британский самолет перехватил российский Су-24 над Черным морем и опознал его. После этого бомбардировщик РФ вышел из района полетной информации Бухареста.

Истребители Британии еще какое-то время патрулировали район, а затем вернулись на аэродром базирования.