Винищувачі Британії перехопили бойовий літак Росії над Чорним морем

Два винищувачі британських військово-повітряних сил перехопили над Чорним морем Російський тактичний бомбардувальник Су-24. Літак знаходився недалеко від узбережжя Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії .

Відзначається, що вдень 17 серпня поблизу району польотної інформації Бухареста в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем був виявлений літак РФ.На його перехоплення Об'єднаний центр повітряних операцій НАТО підняв два багатоцільові винищувачі ВПС Британії Eurofighter Typhoon.

Британський літак перехопив російський Су-24 над Чорним морем і впізнав його. Після цього бомбардувальник РФ вийшов з району польотної інформації Бухареста.

Винищувачі Британії ще якийсь час патрулювали район, а потім повернулися на аеродром базування.