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В історії про "аварію" на Південноукраїнській АЕС 99% політики, - нардеп

Фото: в історії про "аварію" на Південноукраїнській АЕС 99% політики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Спекуляції довкола відключення трансформатора на Південноукраїнській АЕС на 99% мають політичне підґрунтя.

Про це заявив нардеп, член парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Там 99% політики, ніж реального бажання розібратися. На превеликий жаль. Давайте визначимося, що ми обговорюємо. Чи була сама певна неполадка? Бо, розумієте, тут же з-за чого великий скандал? Із-за того, що певні експерти назвали це аварією на атомному блоці. Аварія – це була Чорнобильська аварія. І енергетики дуже негативно і прискіпливо відносяться до дилетантського, аматорського використання цих термінів – аварія", –  зазначив Кучеренко.

За його інформацією, проблеми були пов’язані з малими трансформаторами у зв’язку з аномальною спекою.

"Треба спокійно розбиратися. Для цього є незалежний державний регулятор – Державна інспекція ядерного регулювання. Цей орган підпорядкований Кабміну. Не Енергоатому, не міністру, а Кабміну. І в цій ситуації спокійно уряд разом із ДІЯРом має визначити, що ж там відбулося і чи адекватними були дії персоналу до того і після того", – резюмував Кучеренко.

Раніше ДІЯРУ та МАГАТЕ підтвердили відсутність аварії на обладнанні АЕС, повідомивши про відключення трансформатора поряд з майданчиком АЕС, яке призвело до спрацювання системи захисту і зупинки блоку на кілька годин.

Більше подробиць про ситуацію навколо Південноукраїнськіої АЕС - в матеріалі РБК-Україна.

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