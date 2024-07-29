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В истории об "аварии" на Южноукраинской АЭС 99% политики, - нардеп

Фото: в истории об "аварии" на Южноукраинской АЭС 99% политики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Спекуляции вокруг отключения трансформатора на Южноукраинской АЭС на 99% имеют политическую подоплеку.

Об этом заявил нардеп, член парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Там 99% политики, чем реального желания разобраться. К большому сожалению. Давайте определимся, что мы обсуждаем. Была ли самая определенная неполадка? Потому что, понимаете, тут же из-за чего большой скандал? Из-за того, что определенные эксперты назвали это аварией на атомном блоке. Авария – это была Чернобыльская авария. И энергетики очень негативно и придирчиво относятся к дилетантскому, любительскому использованию этих терминов – авария", – отметил Кучеренко.

По его информации, проблемы были связаны с малыми трансформаторами в связи с аномальной жарой.

"Надо спокойно разбираться. Для этого есть независимый государственный регулятор - Государственная инспекция ядерного регулирования. Этот орган подчинен Кабмину. Не Энергоатому, не министру, а Кабмину. И в этой ситуации спокойно правительство вместе с ДИЯРом должно определить, что же там произошло и адекватными ли?" были действия персонала до того и после», – резюмировал Кучеренко.

Ранее ДИЯРУ и МАГАТЭ подтвердили отсутствие аварии на оборудовании АЭС, сообщив об отключении трансформатора рядом с площадкой АЭС, которое привело к сработке системы защиты и остановке блока на несколько часов.

Больше подробностей о ситуации вокруг Южноукраинской АЭС – в материале РБК-Украина.

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