Історія та політика. NYT пояснило позицію Німеччини щодо танків для України

Влада Німеччини після поразки у війні вирішила просувати країну шляхом миру та інтеграції в європейський і трансатлантичний порядок безпеки. Однак агресія Росії змушує її змінити свої думки про місце в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The New York Times .

Зазначається, що Німеччина в післявоєнний час відбудовувала свою економіку на дешевих російських енергоносіях. Вона торгувала з Центральною та Східною Європою, Радянським Союзом і Китаєм. На думку тодішньої влади, це могло пом'якшити авторитаризм.

Однак російське вторгнення в Україну кинуло виклик Німеччині та керівництву країни. У них це викликало політичний та психологічний шок. На думку журналістів, саме це викликало небажання Німеччини направити в Україну свій основний бойовий танк Leopard 2, а також дозволити іншим країнам зробити це.

У NYT заявляють, що така позиція канцлера Олафа Шольца може створити ризик для ізоляції Німеччини та роздратувала союзників. При цьому найбільшим наслідком німецького зволікання може бути перешкода стримання російського наступу, котрий прогнозують на весну 2023 року.