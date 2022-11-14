Історія Scorector, або як переписати кредитну історію та навіщо потрібен курс фінансової грамотності

Scorector – унікальний та єдиний у своєму роді сервіс на українському ринку. Основною метою Scorector є підвищення рівня фінансової грамотності та кредитоспроможності користувачів шляхом надання допомоги у покращенні кредитної історії. Сервіс дозволяє користувачам вийти на новий рівень фінансової грамотності та свободи.

“Закони грошей”

В усі часи були люди, які прагнули відкрити закони, які допомогли б назавжди позбутися фінансових проблем. Також за всіх часів існували фінансові організації, які допомагали людям з фінансовими проблемами.

Однак, були й ті, найзавзятіші, хто зумів не тільки виявити і сформулювати “закони грошей”, але навіть намагався донести їх до оточуючих. Одним із таких першопрохідників у питаннях просування фінансової грамотності був Джордж Клейсон. Людина, яка не тільки сформулювала власні “закони грошей”, але навіть зробила вдалу спробу їх поширити.

У 1926 році Джордж випустив серію брошур, написаних у доступному стилі вавилонських притч. Брошури були об'єднані в книгу «Найбагатша людина у Вавилоні», якої на сьогодні продано понад 2 млн примірників у всьомі світі.

Простотою та доступністю подання матеріалу книга не лише надихнула мільйони читачів усвідомлено підійти до власних фінансів, але також підштовхнула засновників Scorector до ідеї створення продукту, який допоміг би навчити людей фінансової грамотності, запропонувавши прості та доступні кожному рекомендації.

Так народилася ідея сервісу Scorector – платформи, де кожен може покращити зіпсовану боргами та простроченими зобов'язаннями кредитну історію (КІ), або побудувати її “з нуля”.

Закони грошей vs фінансова грамотність

Епохи змінюють одна одну, а більшість фінансових проблем людства залишаються актуальними за всіх часів. Адже до фінансових труднощів призводить, насамперед, відсутність фінансової грамотності.

Ідея навчати людей фінансової грамотності у легкому та захопливому форматі, яку так успішно використовував Джордж Клейсон, лягла в основу сервісу Scorector. При цьому, звичайно, формат коротких історій поступився місцем сучаснішим, таким як відео та ігрові механіки.

То чи потрібний вам Scorector?

Як згадувалося раніше, основною проблемою, з якою стикається потенційний позичальник, є відсутність доступу до якісних фінансових продуктів. А саме неможливість взяти кредит, ні в банку, ні в МФО, відмова в оформленні кредитної картки, або мінімальний кредитний ліміт. Для банків та фінансових організацій людина, яка допускала в минулому навіть мінімальні прострочення щодо виплат кредитів, комунальних платежів, оплати зв'язку та Інтернет, є джерелом потенційних ризиків. Така людина автоматично зараховується до групи потенційно проблемних та небажаних клієнтів організації. З іншого боку, людина, яка знаходиться в групі потенційно проблемних клієнтів, може зіткнутися з такими неприємними наслідками, як відмова у видачі позики, іпотечного\товарного кредиту, отримання розстрочки або невигідними умовами кредитування, такими як завищена кредитна ставка, нетривалий термін видачі кредиту або необхідність пошуку поручителя.

Дізнатися про те, чи потрібний вам Scorector саме зараз, можна, ознайомившись із причинами нижче:

Причина №1: погана кредитна історія. Істотно зіпсувати КІ можуть такі чинники, як відсутність фінансової дисципліни та розуміння того, як працюють фінансові продукти, наявність боргів, прострочених виплат за кредитними зобов'язаннями, відкритих кредитних ліній.

Причина №2: відсутність кредитної історії. Ця причина особливо актуальна для молоді, студентів, емігрантів, людей, які працюють «в сіру»,загалом тих, у кого з тієї чи іншої причини відсутній запис у БКІ.

Причина №3: ​​відповідальність та турбота про майбутнє. Наприклад, клієнт, який не впевнений у тому, чи достатньо хороший його кредитний рейтинг і хотів би мати можливість отримати кредит на більш вигідних умовах.

Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Але не завжди

Якщо для вас кредит – це щось нове і ви оформлюєте його вперше або, навпаки, – потребуєте позики після серії відмов, при цьому не маєте достатнього рівня знань, скористатися сервісом Scorector – вірне рішення.

Scorector надає доступ до інтерактивного навчального курсу з фінансової грамотності, пройшовши який ви зможете краще орієнтуватися в питаннях управління фінансами і, в результаті, покращити свій кредитний рейтинг.

У найближчому майбутньому на платформі будуть доступні сервіс юридичної допомоги з існуючими боргами, сервіс аналізу поточного фінансового стану клієнта, а також послуга аналізу витрат з рекомендаціями щодо їх оптимізації. Тобто, фактично, Scorector запропонує екосистему сервісів, які призначені для досягнення єдиної головної мети – надання допомоги клієнтам в управлінні особистими фінансами.

Змінити життя на краще не складно, потрібно лише зробити перший крок, а далі допоможе Scorector.