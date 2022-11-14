История создания Scorector. Как переписать кредитную историю и зачем вам курс финансовой грамотности

Scorector – уникальный и единственный в своем роде сервис на польском рынке. Основной целью Scorector является повышение уровня финансовой грамотности и кредитоспособности пользователей путем оказания помощи в улучшении кредитной истори. Сервис позволяет пользователям выйти на новый уровень финансовой грамотности и свободы.

«Законы денег»

Во все времена были люди, стремящиеся открыть законы, которые помогли бы избавиться от финансовых проблем. Также во все времена существовали финансовые организации, которые помогали людям, столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Однако, нашлись и те, самые упорные, кто сумел не только обнаружить и сформулировать некие «законы денег», но даже пытался донести их важность до окружающих. Одним из таких «первопроходцев» в вопросах продвижения финансовой грамотности был Джордж Клейсон. Человек, который не только сформулировал свои уникальные «законы денег», но даже предпринял удачную попытку их распространить.

В 1926 году Джордж выпустил серию брошюр, написанных в стиле вавилонских притч. Брошюры были объединены в книгу «Самый богатый человек в Вавилоне», которой на сегодня продано более 2 млн экземпляров.

Своей простотой и доступностью изложения материала книга не только вдохновила миллионы читателей по всему миру осознанно подойти к собственным финансам, но также подтолкнула основателей Scorector к идее создания продукта, который помог бы обучить людей или улучшить финансовую грамотность, предложив простые и доступные каждому рекомендации.

Так родилась идея сервиса Scorector – платформы, где каждый может улучшить испорченную долгами и просроченными обязательствами кредитную историю (КИ), или построить ее “с нуля”.

«Законы» vs грамотность

Эпохи сменяют друг друга, а большинство финансовых проблем человечества остаются актуальны во все времена. К долговым ямам и финансовым трудностям приводит, в первую очередь, отсутствие элементарной финансовой грамотности.

Идея обучать людей финансовой грамотности в легком и увлекательном формате, которую столь успешно использовал Джордж Клейсон, легла в основу сервиса Scorector. При этом, конечно, формат коротких историй уступил место более современным, таким как видео и игровые механики.

Так нужен ли вам Scorector?

Как упоминалось ранее, основной проблемой, с которой сталкивается потенциальный заемщик является отсутствие доступа к качественным финансовым продуктам. А именно, невозможность взять кредит, ни в банке, ни в МФО, отказ в оформлении кредитной карты, или минимальный кредитный лимит. По мнению банков и финансовых организаций человек, который допускал в прошлом даже минимальные просрочки по выплатам кредитов, коммунальным платежам, оплате связи и Интернет, является источником потенциальных рисков. Такой человек “автоматически” зачисляется в группу потенциально проблемных и нежелательных клиентов организации. Для человека, который находится в группе потенциально проблемных клиентов, это чревато такими неприятными последствиями, как отказы в выдаче займов, ипотечных\товарных кредитов, получении рассрочки, либо заведомо невыгодными условиями кредитования, такими как завышенная кредитная ставка, непродолжительный срок выдачи кредита или необходимость поиска поручителя.

Узнать о том, нужен ли вам Scorector можно ознакомившись с рядом причин:

Причина №1: плохая кредитная история. Существенно подпортить КИ могут такие факторы, как отсутствие финансовой дисциплины и понимания того, как работают финансовые продукты, наличия долгов, просроченных выплат по кредитным обязательствам, открытых кредитных линий.

Причина №2: отсутствие кредитной истории. Эта причина особенно актуальна для молодежи, студентов, эмигрантов, людей, работающих «в серую», лиц без стабильного дохода, в целом тех, у кого по той, или иной, причине отсутствует запись в БКИ.

Причина №3: ответственность и забота о будущем. Например, клиент, который не уверен в том, достаточно ли хорош его кредитный рейтинг и хотел бы сейчас, или в будущем иметь возможность получить кредит на более выгодных условиях.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но не всегда

Если для вас кредит – это что-то новое и вы оформляете его впервые, или, наоборот, – нуждаетесь в ссуде после серии отказов, при этом не обладаете достаточным уровнем знаний, сервис Scorector – самое правильное решение.

Scorector предоставит доступ к интерактивному обучающему курсу финансовой грамотности, пройдя который вы сможете лучше ориентироваться в вопросах управления финансами и, в результате, улучшить свой кредитный рейтинг.

В ближайшем будущем на платформе будут доступны сервис юридической помощи с существующими долгами, сервис по анализу текущего финансового положения клиента, а также услуга анализа расходов с рекомендациями по их оптимизации. То есть, фактически, Scorector предложит экосистему сервисов, которые предназначены для достижения единой главной цели – оказания помощи клиентам в управлении личными финансами.

Изменить жизнь и положение к лучшему просто, нужно только сделать первый шаг, а дальше поможет Scorector.