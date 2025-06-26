Нова гонка озброєнь може призвести до падіння "режиму" російського диктатора Володимира Путіна, так само як вона призвела до падіння Радянського Союзу.

"Путін повинен зрозуміти, що він йде по стопах Брежнєва. Він сам одного разу сказав, що Радянський Союз розвалився, тому що витрачав занадто багато на озброєння, а тепер він робить точно те ж саме. Він веде дуже дорогу війну, а також спровокував і змусив весь Захід посилити свої витрати на оборону... Ми робимо це, тому що Путін загрожує нам", - сказав Сікорський.

На його думку, тепер Путін "буде вичавлювати ще більше коштів на оборону".

Хто такий Брєжнєв

Леонід Ілліч Брєжнєв - радянський політичний діяч, який очолював Комуністичну партію Радянського Союзу з 1964 до 1982 року. Він народився 1906 року в Кам’янському, а політичну кар'єру почав у 1930-х. Після Другої світової війни швидко піднявся по партійній драбині, обіймаючи керівні посади в Молдові, Казахстані та в самому Москві. У 1964 році після усунення Микити Хрущова Брєжнєв став Першим секретарем ЦК КПРС, а згодом - Генеральним секретарем.

Період його правління увійшов в історію як "брєжнєвський застій" - час відносної стабільності, але й економічного уповільнення, зростання корупції, бюрократії та відсутності реформ. Водночас СРСР активно змагався із США у "холодній війні", розширював свій вплив у світі та проводив масштабне озброєння. Сам Брєжнєв культивував образ "великого лідера", за життя був щедро нагороджений численними орденами, в тому числі чотири рази - званням Героя Радянського Союзу.

Помер Брєжнєв у 1982 році, пробувши при владі майже 18 років.

Варто зауважити, що раніше Сікорський заявив, що Європа має поставити собі за мету випередити Росію у сфері обороноздатності вже у найближчі роки. Він підкреслив необхідність нарощування оборонних витрат та розвитку військово-промислового комплексу.