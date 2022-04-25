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История безжалостна к авантюрам тиранов: Подоляк напомнил о распаде Российской империи

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 23:23
История безжалостна к авантюрам тиранов: Подоляк напомнил о распаде Российской империи Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил распад Российской империи после вступления в Первую мировую войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"В 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну. Публика аплодировала в патриотическом угаре, предвкушая будущие победы. Никто не мог даже представить, какой крен даст история уже за три года - чем все закончится для империи и какая судьба постигнет царя", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, в Кремле с легкостью принимают решение об обстреле украинских городов в "золотых кабинетах", поскольку считают, что они вечны, а падение экономики не скажется на их благосостоянии.

"Но история бывает безжалостной к авантюрам тиранов. Часы уже начали обратный отсчет", - добавил Подоляк.

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